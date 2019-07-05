2019/07/05 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ نقيب الصحفيين العراقيين رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي الشعب العراقي بمناسبة موافقة منظمة اليونسكو على إدراج محافظة بابل على لائحة التراث العالمي .وأكد اللامي إن هذا المنجز العالمي المهم يأتي في إطار استعادة العراق لمكانته الحضارية التي يستحقها لما يمتلكه من ارث ومقومات حضارية وتأريخ أنساني على مر العصور .مضيفاً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقيب الصحفيين العراقيين اللامي يهنئ الشعب العراقي بمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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