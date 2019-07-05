2019/07/05 | 22:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ضبط 5 شاحنات مخالفة للضوابط القانونية في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ ديالى
ضبط 5 شاحنات مخالفة للضوابط القانونية في ديالى
يتبع‘‘‘‘‘‘&ls...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ضبط 5 شاحنات مخالفة للضوابط القانونية في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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