English | كوردى

ضبط 5 شاحنات مخالفة للضوابط القانونية في ديالى


ضبط 5 شاحنات مخالفة للضوابط القانونية في ديالى
2019/07/05 | 22:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ ديالى

ضبط 5 شاحنات مخالفة للضوابط القانونية في ديالى

يتبع‘‘‘‘‘‘&ls...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط 5 شاحنات مخالفة للضوابط القانونية في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط 5 شاحنات مخالفة للضوابط القانونية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا