قائمة عملاء (CIA) ستطول بفتح ملف التجسس والخيانة

2019/07/05 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مدير مكتب العالم في بغداد الزميل نوید بهروز، ان استخبارات المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله أكدت اليوم الجمعة، بان فتحها لملف التجسس ستكون القائ...

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