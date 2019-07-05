مشايخ “مجمع فقهي” يطعنون جثة رفيقهم الملا منذر : موجة سخط بالاعظمية بسبب ضرب الجنازة – صور

2019/07/05 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : الشيخ منذر الاعظمي ” ابو نعمان ” من خيرة قراء القران الكريم على الطريقة العراقية , قضى حياته في الاعظمية وجامع الامام ابو حنيفة النعمان مؤذنا وقارئا فضلا عن مشاركته اهالي المنقطة والمناطق المحيطة في افراحها واتراحها , وربما لا يوجد مولدا نبويا او تشيع فقيد الا وكان ابو نعمان حاضرا في […]

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