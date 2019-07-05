الامين العام لمجلس الوزراء يهنئ العراقيين لمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

هنأ الامين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الجمعة، ابناء شعبنا بمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي، مشيداً بالجهود التي بذلت

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