تهنئة وزارة الثقافة للعراقيين.. بابل التي تستحق

2019/07/05 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

مرة اخرى ينتصر العراق، فبعد انتصارنا العسكري وسحق فلول داعش الإرهابي ننتصر ثقافياً في هذا اليوم التاريخي، بإدراج بابل على اللائحة التراثية العالمية،

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