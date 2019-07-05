2019/07/05 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفد باكو يتحدث في الحصاد عن نجاحه في ادخال بابل ضمن لائحة التراث العالمي !

الشلاه : بابل أخرجت من لائحة التراث العالمي بسبب مافعله النظام

البائد الشلاه : اليونسكو استجابت لطالب العراق بعد ان قدم 5 طلبات

سابقة الشلاه : كان هناك اهتمام كبير من الدول عن اثأر بابل وإدراجها في

لائحة التراث العالمي الشلاه : السفير التونسي كان خير من دافع على إدراج بابل على لائحة

التراث الحمداني : ينتظرنا الكثير من العمل لغرض اتباع المعايير الدولية

لادراج بابل في لائحة التراثالحمداني : العالم متفاعل مع موضوع ادراج بابل في لائحة التراث وابدت

مساعدتها لتطوير الاثارالحمداني : الحكومة مهتمة جدا في موضوع ادراج بابل في لائحة

التراث وقدمت الدعم المالي لذلك

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