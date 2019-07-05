وزير الخارجية: إدراج بابل على لائحة التراث العالمي نجاح تاريخي للعراق

2019/07/05 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، ان "العراق حقق نجاحاً تاريخياً في إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي"..واصفاً هذا الإنجاز بانه "محصِّلة جهود مشترَكة تضافرت، وتكاتفت لتحقيقه".

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