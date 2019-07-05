مقدمات تسمم الحمل قد تؤثر سلبا على قلب المرأة

2019/07/05 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفادت دراسة حديثة أن مقدمات تسمم الحمل، وهي حالة يحتمل أن تكون خطرة وتتميز بارتفاع ضغط الدم لدى النساء الحوامل، قد تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.وقام البحث – الذي نشر في مجلة (الموجات فوق الصوتية في الطب) – بتحليل 13 دراسة تقيس وظيفة القلب عن طريق تخطيط صدى القلب عبر الصدر بين […]

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