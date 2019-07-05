2019/07/05 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SPc8MfIi-1c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرئيس الرابع لجمهورية العراق أحمد حسن البكر | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرئيس الرابع لجمهورية العراق أحمد حسن البكر | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).