الحشد الشعبي يباشر بصيانة طريق مهم في البصرة

2019/07/05 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، الجمعة، بصيانة واصلاح طريق يربط قضاء أبو الخصيب بمنطقة العشار في محافظة البصرة استجابة لمناشدة الأهالي.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الهندسة العسكرية في اللواء الخامس بالحشد الشعبي وبجهود ذاتية باشرت بصيانة وإصلاح الطريق العام الرابط بين قضاء ابو الخصيب ومنطقة العشار بطول ١٠ […]

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