الشيخ خميس الخنجر يشكر جميع الجهود الوطنية التي أعادت بابل الى لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ خميس الخنجر‏ ادراج #بابل ضمن لائحة التراث العالمي خطوة مهمة في إعادة الاعتبار لحضارتنا ومكانتنا بين الأمم.وقال هذا #العراق الذي نريد؛ وهذه منزلته بين شعوب الأرض.وأضاف شكرا للجهود الوطنية التي شاركت في هذا الإنجاز

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