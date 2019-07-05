اتهامات كردية لتركيا بالسعي لإحداث تغيير ديمغرافي في كردستان العراق

2019/07/05 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رستم محمود كاتب و صحافي تواصلت حدة تأثيرات الضربات الجوية المُكثفة التي يشنها الجيش التُركي على المناطق الحدودية الشمالية من إقليم كُردستان العراق، خصوصاً بعد تصريح الأمين العام لوزارة البيشمركة الكُردية جبار ياور لوسائل إعلام محلية بأن الضربات التُركية تسببت بتهجير سُكان 450 قرية كُردية من المناطق الحدودية الجبلية بين الإقليم وتُركيا، وفقدان العشرات من …

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