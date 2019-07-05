2019/07/05 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

هنأت رابطة الاعلاميين والصحفيين الشبابYJMA، اليوم الجمعة، ابناء الشعب العراقي الكريم بمناسبة ادراج مدينة بابل الاثرية على لائحة التراث العالمي، وقدم رئيس الرابطة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة الصحفيين الشباب تهنئ العراقيين بمناسبة ادراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة الصحفيين الشباب تهنئ العراقيين بمناسبة ادراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).