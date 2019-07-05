استجابة لمناشدة الاهالي.. الحشد الشعبي يباشر بصيانة طريق مهم في البصرة (صور)

2019/07/05 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، الجمعة، بصيانة واصلاح طريق يربط قضاء أبو الخصيب بمنطقة العشار في محافظة البصرة استجابة لمناشدة الأهالي.وقال موفدنا، ان الهندسة العسكرية في اللواء الخامس بالحشد الشعبي وبجهود ذاتية باشرت بصيانة وإصلاح الطريق العام الرابط بين قضاء ابو الخصيب ومنطقة العشار بطول ١٠ كم.وأضاف، أن الأعمال شملت معالجة التخسفات والمطبات ...

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