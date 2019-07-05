2019/07/05 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لمخاوف تسرب الوثائق" الإعمار تلزم موظفيها بأستبدال هواتفهم الذكية

اصدر وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، قراراً

يقضي بمنع استخدام الهواتف الذكية داخل الوزارة من قبل الموظفين، بعد

زيارة ميدانية “لاحظ فيها استخداماً مفرطاً للهواتف من قبل

الموظفين”.ووفقاً لوثيقة صادرة عن ريكاني بتأريخ (1 تموز 2019)، فإنه “قرر

منع استخدام الهواتف الذكية منعاً لتسرب الوثائق الرسمية المهمة

الخاصة باعمال الوزارة وتضييع الوقت”.وبينت، أنه “اعطى مهلة اقصاها الاول من آب ليتيح للموظفين الوقت

الكافي لاستبدال هواتفهم بالهواتف العادية”.

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