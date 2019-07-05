2019/07/05 | 23:22

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استهداف الحشد ابرز ما جاء في اتصال الفلاحي ..



الحصاد

العطواني : يجب التحري عن طبيعة الضربات التي استهدفت الحشد والتوقيات

التي تم تسجيل الاتصال فيهاالعطواني : الاتصال الهاتفي المنسوب لفلاحي يعتبر خرق كبير وجريمة

فيها اكثر من مفصلالعطواني : نخشى ان تسيس قضية الاتصال الهاتفي كحال الكثير من الجرائم

السابقة العطواني : سبق وان تعرضت فصائل المقاومة لضربات من قبل طيران التحالف

الدولي

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