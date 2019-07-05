2019/07/05 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: الفيديو الذي نشرته بعض مواقع التواصل الخاص بالاعتداء على احد الملاكات التعليمية هي مشكلة عشائرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/05 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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