سفارة جمهورية العراق في تبليسي ترعى احتفالات طلاب كلية الأسنان في جورجيا

2019/07/05 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت سفارة جمهورية العراق في تبليسي، اليوم الجمعة، احتفالات تخرج طلاب كلية طب الأسنان في جامعة جورجيا

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