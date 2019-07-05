خمس نساء نازحات من ديانات مختلفة يطلقون مشروعهم الخاص

2019/07/05 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ دهوك بدعم من منظمات دولية مجموعة من النساء في مخيم قاديا للنازحين افتتحوا كافيتريا لبيع وتصنيع الحلويات ويقمن من خلالها بتجهيز الكعك للحفلات والمناسبات.بدعم من منظمة الهجرة الدولية IOM ومنظمة ZAROK الالمانية و منظمة THE LOTUS FLOWER تم كافيتريا تحت تسمية “كافيتريا و حلويات الأمل” ويقمن النساء العاملات في هذه …

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