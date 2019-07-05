الرئيس برهم صالح يهنئ الشعب العراقي لإدراج مدينة بابل الأثرية ضمن لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح الشعب العراقي لإدراج مدينة بابل الأثرية ضمن لائحة التراث العالمي.

وقال الرئيس برهم صالح في بيان ان مدينة بابل ادرجت على لائحة التراث العالمي بفعل جهود كل الخيرين من أبناء العراق والمؤيدين من الأصدقاء والأشقاء، بعد أن غيبت بفعل سياسات الحكام السابقين، الذين أهملوا هذا الإرث الحضاري العظيم.

واكد برهم صالح إن إرادة المخلصين من أبناء العراق أبت إلا إن تعيد لبابل مكانتها التي تستحقها، فواصلوا الليل بالنهار واستثمروا كل الجهود وهم يعرضون الوثائق التي تؤيد موقع بابل وأرثها وتاريخها، والتي تكللت بنصر جديد لتضم بابل الى لائحة التراث العالمي بعد تغييب قسري.

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