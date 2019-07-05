وزير التعليم العالي يهنئ الشعب العراقي بمناسبة دخول بابل في لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 23:41

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بغداد اليوم _ بغداد

هنٱ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، الجمعة (5 تموز 2019)، الشعب العراقي، بمناسبة ادراج اثار مدينة بابل ضمن لائحة التراث العالمي.وقال السهيل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دخول هذه المدينة العريقة الى لائحة التراث العالمي سيسهم في لفت انظار العالم الى حجم الاثار العظيمة التي تدل على عمق حضارة شعبنا واصالة تراثه العظيم".واعرب الوزير، "ٱمله في تكون هذه الخطوة باعثا الى مزيد من الاهتمام بهذا المنجز وضرورة التعجيل في تلبية متطلبات تنفيذ الشروط المطلوبة من اللجنة العالمية".واكد وزير التعليم العالي ان "ادراج بابل في هذه اللائحة الاممية سيكون مدعاة لادراج المزيد من اثار ومعالم البلد على اللائحة الدولية بدأ بالاهوار ومعالم اثارية وحضارية اخرى يزخر بها بلدنا".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، عن القاء القبض على اشخاص يقومون بارسال اجوبة الامتحانات.

وقالت اعلام المديرية في بيان، إن "نجدة بغداد القت القبض على ثلاثة اشخاص يوم امس طلاب بجامعة الاسراء عثر بحوزتهم على جهازين نوع مو

بغداد اليوم _ الانبار

اصدرت قيادة شرطة محافظة الانبار، الجمعة، بياناً بشان حادثة الاعتداء على أحد الكوادر التعليمية في هيت.

وذكر المكتب الاعلامي للقيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار،

بغداد اليوم - بغداد

علقت اللجنة الامنية في مجلس محافظة النجف، الجمعة، على قرار محكمة النجف الخاص بالحكم على ضابطين بتهمة التسبب بوفاة مواطن يحمل الجنسية الايرانية.

وقال رئيس اللجنة جواد الغزالي في حديث لـ "بغداد اليوم"، &quo

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