اول نفي حول تسجيل قائد عمليات الانبار : الفلاحي لايستخدم الموبايل !

2019/07/05 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، أن وزيرها نجاح الشمري، أمر بتشكيل لجنة تحقيق بعد تداول مقطع صوتي نسب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، بالتخابر مع السي آي أي..وانتشر اليوم الجمعة في وسائل إعلام تابعة لجماعات في الحشد الشعبي، تسجيل صوتي يُقال إنه محادثة هاتفية بين قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود […]

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