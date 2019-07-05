الاعلام والاتصالات تهنىء الشعب العراقي بضم بابل على لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تتوجه هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، لأبناء الشعب العراقي بالتهنئة لنجاح الجهود الرسمية والشعبية التي عملت بجد ومثابرة على ادراج ملف موقع بابل

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