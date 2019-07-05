2019/07/05 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بدعم من التوترات بشأن إيران وقرار منظمة أوبك وحلفائها تمديد اتفاق لخفض الإمدادات حتى العام القادم، لكن بيانات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تغلق مرتفعة بدعم من تخفيضات أوبك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تغلق مرتفعة بدعم من تخفيضات أوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).