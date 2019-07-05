الاعلان عن لجنة اختيار أعمال القسم الدولي بمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الـ32

2019/07/05 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منصور جهانی- كشف «عليرضا تابش» مدير مهرجان أفلام الأطفال واليافعين بنسخته الـ32 عن أعضاء لجنة التحكيم الخاصة باختيار أفلام القسم الدولي بالمهرجان.

وبحسب المكتب الاعلامي للمهرجان الـ32، تم تعيين كل من «جمال امید»، «محمد حمیدى مقدم»، الدکتور «رائد فریدزاده»، «فرزاد اجدري» و «حامد سلیمانزاده» أعضاءا للجنة التحكيم الخاصة باختيار أفلام مسابقة القسم الدولي بالمهرجان بأمر من مدير المهرجان «عليرضا تابش».

وانطلقت أعمال لجنة اختيار أعمال قسم المسابقة الدولية بالمهرجان، ووفقًا للوائح المذكورة في دعوة المهرجان الدولي الـ32، يتم اختيار فيلمين من الدول الأجنبية من ضمن الاعمال المرسلة و3 أفلام كحد أقصى من ايران على شرط أن تكون هذه الأفلام قد أُنتجت قبل عام 2017.

وفيما يلي لمحة موجزة عن أعضاء لجنة اختيار أعمال قسم المسابقة الدولية لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الـ32:

الدکتور رائد فریدزاده (مدير القسم الدولي بالمهرجان): أمين المجلس الدولي للسينما الايرانية والمساعد الدولي لمؤسسة الفارابي السينمائية، لدى فریدزاده سوابق بالتعاون مع جمعية سينما الشباب ومركز النهوض بالسينما الوثائقية والتجريبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

جمال امید: رئيس مؤسسة بيت الأفلام، المدير التنفيذي لمهرجان فجر السينمائي، مدير متحف السينما الإيراني والمؤرخ والباحث الإيراني الذي كتب العديد من الأعمال حول هذا الموضوع ، وكتابه الأخير في حال النشر.

حامد سلیمانزاده: ناقد ومحاضر وباحث سينمائي ومدير الشؤون الدولية في مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الـ31، والمدير الدولي لمهرجان المسرح الجامعي الدولي الـ21 بايران.

فرزاد اجدري: مخرج سينمائي وكاتب لسينما الأطفال، ومدرّس سينمائي في جمعية جهاد الطلاب وسينما الشباب، وأمين تنفيذي وعضو في لجنة الاختيار والمراجعة في مهرجان فجر والطفل في الفترة من 2011 حتى 2016، عضو لجنة اختيار الأفلام بمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الـ23، عضو اللجنة الدولية لاختيار الأفلام ومدير الأمانة العامة بكل من النسختين الـ 30 والـ31 لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين.

محمد حمیدی مقدم: حائز على شهادة الماجستير في السينما من كلية السينما والمسرح بطهران، منتج ومخرج تلفزيوني، منتج ومخرج للبرامج السينمائية (سينما 1، سينما 2، سينما4) والبرنامج التلفزيوني (وثائقي 4)، كما تولّى منصب مدير الشؤون الدولية بمهرجان المقاومة الدولي عام 2012، بالاضافة الى مشاركته مع أكثر من 10 مهرجانات وفعاليات سينمائية.

يشار الى أن فعاليات النسخة الـ32 لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين ICFF ستنعقد بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس/آب حتى الـ 28 من الشهر ذاته (2019) في مدينة أصفهان التاريخية.

لمزيد من الإطلاع: https://en.icff.ir/

إدارة العلاقات العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي باصفهان.

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