مصدر عسكري في عدن يكشف الرواية الصحيحة لاصابة قائد اللواء الرابع حماية رئاسية باشتباكات مع جنوده*

2019/07/05 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن / خاص

قال مصدر عسكري من منتسبي معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية في مديرية دار سعد بمحافظة عدن جنوب اليمن ان قائد اللواء مهران القباطي اصيب باشتباكات نتجت عن احتجاج جنود داخل اللواء.

واكد المصدر العسكري الذي فضل عدم ذكر أسمه ان العميد مهران القباطي اصيب جراء قمع احتجاجات لجنود باللواء يتهمون قائد اللواء القباطي بخصم ونهب مرتباتهم وعدم تسليمها لهم.

واوضح المصدر ان جنود محتجين تجمعوا امام قيادة اللواء مطالبين بمرتباتهم التي تعرضت للنهب الكامل وبعضها بلغ النهب فيها 80% و50% .

وطالب الجنود المحتجين باعادة مرتباتهم لهم متهمين قائد اللواء مهران القباطي بنهب حقوقهم وتسخيرها لنفسه ومصالحه الشخصية.

مؤكدا ان المتحجين تعرضوا للقمع ودارت اشتباكات بالايدي والاسلحة الرشاشة الامر الذي ادى الى اصابة قائد اللواء القباطي.

ونفى المصدر الحديث المتداول عن ان القباطي اصيب اثناء التدريب حيث ان اصابته كانت بسبب احتجاج الجنود ومطالبتهم له باعادة مرتباتهم التي نهبها.

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