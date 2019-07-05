كربلاء تخسرامام سامراء على ارضها وامام جمهورها

2019/07/05 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر نادي كربلاء بكرة القدم بهدفين لهدف واحد امام ضيفه نادي سامراء في اولى مبارياته التاهيلية لدوري الممتازوشهد ملعب كربلاء انطفاء للتيار الكخربائي مما اخر المباراة ما يقارب 20 دقيقة عن موعدها.

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