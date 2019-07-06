الغزي يؤكد ضرورة إنجاح مشروع الحكومة الإلكترونية

2019/07/06 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

جددت الامانة العامة لمجلس الوزراء، تأكيدها على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة من أجل إتمام مشروع الحكومة الالكترونية.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقته "الصباح"، ان "الأمين العام حميد الغزي، أكد ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، من أجل إتمام مشروع الحكومة الالكترونية، ضمن اللجنة المشكلة لهذا الغرض وخارجها، كل بحسب اختصاصها، وعدم الاقتصار على جهة معينة".

وأضاف البيان، أن "الغزي وخلال ترؤسه لاجتماع سكرتارية لجنة إدارة وتنسيق إنشاء الحكومة الالكترونية، أوضح أن من أولويات عمل اللجنة، معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع، والجدية في وضع الخطط المناسبة التي تتيح للبرنامج نجاحه وظهوره بالمستوى المطلوب"، مشيراً إلى "إمكانية الاستعانة بجهات رصينة عالمية متخصصة في إنشاء برامج الحكومات الالكترونية، ومنها كوريا الجنوبية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، ومواجهة التحديات المحتملة، فضلاً عن تدريب وتأهيل الملاكات الحكومية العاملة ضمن المشروع".

في سياق متصل، أكد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، أمس الجمعة، أن مشروع المسح الالكتروني للنازحين هو الأول من نوعه في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الصباح"، ان "وزير الهجرة والمهجرين افتتح مشروع الوزارة الموسوم (تقييم أوضاع نازحي المخيمات) الخاص باستبدال العمل بالنظام الورقي وتحويله الى النظام الإلكتروني"، وأضاف، ان "وزير الهجرة أعلن انطلاقة مشروع المسح الإلكتروني في مخيمات حسن شامي شرقي الموصل انموذجا، الذي تم تصميمه والعمل على انجازه من قبل دائرة المعلومات والبحوث في الوزارة للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تحول دون عودة الاسر النازحة الى مناطق سكناها الاصلية وتقديم الحلول الناجعة لها".

وتابع الوزير، أن "المشروع شامل ودقيق وسيتم بشفافية ومهنية ليحقق أهدافه"، مقدما "شرحا تفصيليا لخطوات ملء الاستمارات المطلوبة والباحث الميداني هو المسؤول الأول عن جمع المعلومات من المستجيبين إذ يتوقف نجاح المسح إلى حد كبير على دقة العمل الذي يؤديه من خلال اجراء المقابلة مع الأسرة بمهنية عالية من دون التعامل معها بشكل آلي".

وأضاف موسى، ان "المشروع جاء تنفيذا لفقرات البرنامج الحكومي، الذي يتناسب مع قراري مجلس الوزراء (138) لسنة 2017 و(44) لسنة 2018 الخاصين بتنفيذ رؤية لجنة الحكومة الالكترونية لجمع الأعمال الورقية وتحويلها الى أعمال الكترونية".

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