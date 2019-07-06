الحشد الشعبي يحبط هجوما شنه داعش على نقاط مرابطة شمال شرق ديالى

2019/07/06 | 00:12

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن اللواء ١١٠ الكورد الفيليين في الحشد الشعبي، الجمعة، عن احباط هجوم شنه تنظيم داعش الارهابي على نقاط احدى افواجه القتالية قرب ناحية السعدية شمال شرق ديالى.

وقال اللواء في بيان، ان "المفارز القتالية في الفوج الثالث نجحت من احباط هجوم شنه تنظيم داعش على بعض نقاط المرابطة الامنية قرب ناحية السعدية شمال شرق ديالى".

واضافة ان "بسالة وشجاعة المفارز في الفوج الثالث اسهمت في احباطه".

بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الجمعة، ضبط خمس شاحنات مخالفة للضوابط القانونية في عدد من السيطرات الامنية بالمحافظة.

وقال المتحدث باسم القيادة، العقيد غالب العطية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سيطرة الناي التابعة الناي التا

بغداد اليوم _ البصرة

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانتحار امرأة وسط محافظة البصرة، عبر إشعالها النيران في جسدها.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "امرأة أقدمت، مساء اليوم، على إشعال النيران في جسدها مما أدى إلى وفاتها داخل منزلها وسط

بغداد اليوم - ديالى

أكد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، الجمعة، 05 تموز، 2019، ان الطرق المحصنة اتت ثمارها داخل المحافظة، وساهمت بتخفيض نسبة التهريب الى 90%.

وقال العبادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اعتماد ستراتيجية الطرق المحص

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