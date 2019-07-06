2019/07/06 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الاعلام مهنئة بضم بابل للائحة التراث العالمي: على وسائل الاعلام مؤازرة القرار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/06 | 00:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاعلام مهنئة بضم بابل للائحة التراث العالمي: على وسائل الاعلام مؤازرة القرار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الاعلام مهنئة بضم بابل للائحة التراث العالمي: على وسائل الاعلام مؤازرة القرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).