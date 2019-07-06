اتحاد الأدباء والكتاب العراقي يهنِّئ العالم ببابل

2019/07/06 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

هنأ الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، امس الجمعة، العالم كله بمناسبة الإعلان الرسمي للجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو عن إدراج مدينة

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