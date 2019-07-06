سلطة الطيران المدني تهنئ الشعب العراقي بإدراج آثار بابل ضمن التراث العالمي

2019/07/06 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي السيد علي خليل ابراهيم، اليوم الجمعة، الشعب العراقي بمناسبة إدراج آثار محافظة بابل ضمن التراث العالمي.

وقال في بيان

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