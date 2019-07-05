إدراج بابل بقائمة التراث الإنساني نصر عراقي وبداية لخطوات قادمة – تقرير

2019/07/06 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، مدينة بابل الأثرية في قائمة التراث الإنساني، خلال التصويت الذي أُجري في اجتماع اللجنة بالعاصمة الاذرية باكو، ليكون ذلك تتويجا، للجهود التي بذلتها الجهات الحكومية والمدنية في الفترة الماضية لنيل ثقة المنظمة الدولية.

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