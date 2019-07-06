إجرام بغداد تصدر توجيهات لتفادي حالات الابتزاز الالكتروني وتخصص خطاً ساخناً

2019/07/06 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

اصدرت مديرية اجرام بغداد، الجمعة، تعليمات لتفادي حالات الابتزاز الالكتروني، فيما خصصت خطا ساخنا لذلك.

وقالت المديرية، انه “لتفادي حالات الابتزاز الالكتروني فيجب عدم ارسال الصور الشخصية لأي شخص كان ومهما كانت الثقة به خوفا من سرقة حسابه وانتشار الصور”.

واضافت “يجب عدم الاحتفاظ بالصور الشخصية في برامج الدردشة ( الماسنجر وغيرها)”، مشددة على ضرورة “اختيار كلمات مرور صعبة تتكون من ارقام وحروف”.

وتابعت أنه يجب عدم قبول طلبات الصداقة من اشخاص مجهولين”، موضحة انه “عند طلب المبتز للمبالغ المالية يتم الاتصال فورا على الخط الساخن (٥٣٣) وسوف تكون هوية المتصل طي الكتمان”.

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