باشراف قائد الشرطة الاتحادية وقادة الفرقة الاولى واللواء الاول القبض على قتلة ابن بوهان

2019/07/06 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الجمعة، ع انه “بمتابعة وتوجيه قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت العكيلي تمكنت قوة مشكلة بإشراف قائد الفرقة الاولى اللواء الركن حسين حوشي دنانة الساعدي وبإمرة آمر اللواء الالي الاول شرطة اتحادية من القاء القبض على(ج٠ص٠س) (ك٠ص٠س) (ع٠ف٠ه)”،المتهمين بقتل ابن مدير الدفاع المدني العام كاظم سلمان بوهان وابن شقيقه وحرق بيته...

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