مصدر يكشف تفاصيل هجوم

2019/07/06 | 00:43

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بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، تفاصيل هجوم ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة.

وقال...





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