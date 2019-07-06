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مصدر يكشف تفاصيل هجوم "السعدية": ثلاثة مقاتلين من الحشد الشعبي تصدوا له


مصدر يكشف تفاصيل هجوم
2019/07/06 | 00:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 بغداد اليوم - ديالى

 كشف مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، تفاصيل هجوم ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة.

وقال...

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