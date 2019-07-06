2019/07/06 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وفد اقتصادي من منطقة كردستان العراق الجمعة، 6 وحدات انتاجية وصناعية في مدينة دهكلان الصناعية بمحافظة كردستان غربي ايران....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد اقتصادي لكردستان العراق يتفقد وحدات صناعية في كردستان ايران) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد اقتصادي لكردستان العراق يتفقد وحدات صناعية في كردستان ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).