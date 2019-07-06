2019/07/06 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن البنك المركزي العراقي، عن تخصيصه مليار دينار لمتطلبات ادراج بابل على لائحة التراث العالمي.وقال البنك في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “انطلاقاً من أهمية إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي، وشعوراً منه بإن هذا الحدث يمثِّل مسؤولية وطنية تتشارك بتحملها مؤسسات الدولة بشكل تضامني، يعلن البنك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يخصص مليار دينار لمدينة بابل الاثرية بمناسبة ادراجها على لائحة التراث العالمي وكالة خطوة برس.

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