شرطة ديالى: ضبط خمس شاحنات مخالفة في المحافظة

2019/07/06 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق الرسمي بأسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية، الجمعة، ضبط خمس شاحنات مخالفة للضوابط القانونية في المحافظة .

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