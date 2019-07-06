بعد رصدهم بكاميرات المراقبة..الداخلية تعلن اعتقال عدد من المعتدين على مدرس بالأنبار

2019/07/06 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، اعتقال عدد من المتورطين بالاعتداء على مدرس وعائلته بمدينة هيت غربي الانبار، فيما أكدت ملاحقة البقية ممن رصدتهم كاميرات المراقبة.

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