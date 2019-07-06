الخزعلي يهنئ العراقيين بادراج بابل على لائحة التراث العالمي

2019/07/06 | 01:14

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بغداد اليوم - بغداد

هنأ الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، السبت، العراقيين بادراج بابل على لائحة التراث العالمي.

وقال الخزعلي في تغريدة له على حسابه في تويتر، "‏نُبارك لكل ابناء شعبنا العزيز إدراج بابل على لائحة التراث العالمي ونتقدم بالشكر للجهود التي بذلها وزير الثقافة عبد الامير الحمداني والوفد المفاوض معه".

وصوتت اليونسكو في وقت سابق من الجمعة، 05 تموز، 2019، بالاجماع على ادراج اثار بابل ضمن لائحة التراث العالمي، فيما كان التصويت مشروطا بازالة المخلفات في مدة اقصاها شباط 2020.

وكانت آثار بابل مدرجة على لائحة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي، قبل أن تحذفها المنظمة، نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، بسبب التلاعب بمعالم المدينة الأثرية، وتغيير بعض المعالم، وإعادة بناء أجزاء دون التقيد بالأسلوب العلمي.

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هنٱ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، الجمعة (5 تموز 2019)، الشعب العراقي، بمناسبة ادراج اثار مدينة بابل ضمن لائحة التراث العالمي.

وقال السهيل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دخول هذه المدينة العريقة ال

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، عن القاء القبض على اشخاص يقومون بارسال اجوبة الامتحانات.

وقالت اعلام المديرية في بيان، إن "نجدة بغداد القت القبض على ثلاثة اشخاص يوم امس طلاب بجامعة الاسراء عثر بحوزتهم على جهازين نوع مو

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اصدرت قيادة شرطة محافظة الانبار، الجمعة، بياناً بشان حادثة الاعتداء على أحد الكوادر التعليمية في هيت.

وذكر المكتب الاعلامي للقيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار،

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