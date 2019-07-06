2019/07/06 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الجمعة، عن ضبط كمية من الذهب تقدر بـ50 كيلو غرام مخفي ومهرب وبدون اوراق ثبوتية في سيطرة بوابة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “اثناء عمليات الفحص على العجلات الداخلة الى محافظة بغداد بمنظومة فحص العجلات التابعة الى مديرية مكافحة المتفجرات في سيطرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 50 كيلو غرام من الذهب في دون اوراق ثبوتية سيطرة بوابة بغداد وكالة خطوة برس.

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