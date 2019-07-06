ثلاث فواكه مقاومة للسرطان.. تعرف عليها

2019/07/06 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكدت الأبحاث أن البرتقال والعنب والجزر قد تحتوي على مركبات مقاومة للسرطان تشبه عن كثب تلك المستخدمة في الأدوية المرخصة.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى

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