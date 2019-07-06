2019/07/06 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل علماء في جامعة "سري" البريطانية إلى ما قد يمثل "اختراقا" في المعركة ضد السرطان، حيث اكتشفوا أن سلالة من فيروس البرد الشائع تمكنت من تدمير أورام سرطانية.

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