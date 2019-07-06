ساديو مانيه يقود منتخب السنغال الى الدور ربع النهائي

2019/07/06 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد ساديو مانيه منتخب بلاده السنغال الى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، بتسجيله هدف الفوز على أوغندا 1-صفر في ثمن النهائي على ستاد القاهرة.

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