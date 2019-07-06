2019/07/06 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل واصابة 17 عنصرا من الحشد العشائري بينهم اسير بنيران داعش الارهابي في المشاهدة شمال بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/06 | 01:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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