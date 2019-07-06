2019/07/06 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاولمبية الدولية تتخذ قراراتها بشأن اجتماع لوزان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/06 | 01:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاولمبية الدولية تتخذ قراراتها بشأن اجتماع لوزان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاولمبية الدولية تتخذ قراراتها بشأن اجتماع لوزان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).