اليونسكو تضيف مواقعا تراثية في العالم مساء الجمعة

2019/07/06 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّرت لجنة التراث العالمي، المجتمعة في باكو، خلال جلستها المسائية هذا اليوم، إدراج خمسة مواقع جديدة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، منها موقعان طبيعيان في فرنسا وآيسلندا، وموقع مختلط (طبيعي وثقافي) في البرازيل وموقعان ثقافيان في بركينا فاسو وفي العراق.واعتمدت اللجنة أيضاً تمديد موقع التراث الطبيعي والثقافي في منطقة أوخريد (ألبانيا/مقدونيا الشمالية).وسوف تستمر...

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