نجدة بغداد تعتقل اشخاص يقومون بارسال اجوبة الامتحانات لطلبة الاسراء

2019/07/06 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت مديرية نجدة بغداد، أمس الجمعة، القاء القبض على اشخاص يقومون بارسال اجوبة الامتحانات النهائية لطلبة كلية الاسراء.

وقالت المديرية في بيان تلقت"العهد نيوز"

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